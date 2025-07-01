На Запоріжжі прогриміли вибухи

З вечора 30 червня Росія розпочала повітряний терор України. На Запоріжжі чули вибухи.

Близько 01:00 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів", передає 24 Канал.

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Вибухи на Запоріжжі

О 01:43 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО у регіоні. Чиновник закликав українців залишатися у безпечних місцях до відбою.

О 02:16 Федоров повідомив про вибухи на Запоріжжі. Перед цим Повітряні сили писали про рух ворожих БпЛА в районі Балабине на Запоріжжя.

Раніше Федоров повідомляв, що один із обстрілів упродовж доби спричинив руйнування у Пологівському районі. Там ворог атакував аграрне підприємство. Внаслідок російського удару частково зруйноване приміщення майстерні, пошкоджена спецтехніка. Сталася пожежа, яку рятувальники згодом загасили. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що уранці 29 червня, близько 06:00, російські військові атакували селище Степногірськ Запорізької області. Ворог обстріляв населений пункт з різного озброєння: КАБи, РСЗВ, артилерія, дрони.

Противник поцілив по багатоповерхівці. Під завалами будинку знайшли тіло 70-річної жінки.