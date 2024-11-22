Росіяни завдали 2 удари по Запорізькій області: є руйнування цивільної інфраструктури

Росіяни атакують Україну керованими авіаційними бомбами пізно ввечері 22 листопада. Внаслідок цього у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Гучно також було й в області.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 20:57. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. Згодом повідомили про КАБ, який рухався у напрямку міста.

Вже о 22:01 з'явилася інформація про вибухи, які могли чути містяни.

У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога,

– йдеться у повідомленні.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив також про вибухи, які чули й за межами району: "Вибухи у Запорізькій області". Наразі інформації про ймовірні насліди російського удару оприлюднено не було.

Оновлено. Росіяни завдали 2 удари по Запорізькій області. За словами Федорова, один удар завдали по одному із населених пунктів регіону. Понівечене фермерське господарство.



Другий удар прийшовся по Запоріжжю. Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки.

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