На Запоріжжі пролунали вибухи: в області загроза ракет

Росія чергову ніч продовжує атакувати Україну. У ніч проти 24 квітня до загрози "Шахедів" додалася ще ракетна небезпека.

Вибухи пролунали в Запорізькій області. Відомо, що там працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

До теми Тривога по всій Україні: Росія запустила "Калібри"

Вибухи на Запоріжжі: що відомо

Іван Федоров повідомив про роботу ППО в 00:47 24 квітня. В 00:14 він заявляв про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області. Відомо, що Росія запустила "Калібри" з акваторії Чорного моря.