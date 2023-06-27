У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог атакує ракетами Х-22 та балістикою

Пізно ввечері у низці областей України пролунала повітряна тривога. Стало відомо про пуски ракет Х-22, а також балістики. Вибухи почули мешканці Запоріжжя.

Орієнтовно 21:40 у низці областей України пролунала повітряна тривога. Зокрема, на Запоріжжі. А вже через пів години стало відомо, що в регіоні чули вибухи. Мешканців попрохали не покидати укриттів.

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Росіяни атакували Запоріжжя

Про вибухи у Запоріжжі о 22:13 повідомили кореспонденти "Суспільного". Передували цьому попередження з моніторингових каналів, а також Повітряних сил ЗСУ.

Про те, що ракети летять на Запоріжжя Повітряні сили написали о 22:09. А вже о 22:11 попередили також про загрозу балістики.

Зауважимо, що станом на 22:24 повітряна тривога оголошена в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Сумській і Донецькій областях.

Ворог випустив ракети Х-22

Зауважимо, що цього разу росіяни атакували Україну ракетами Х-22. Їх ворог випустив зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

О 21:38 надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ про зліт трьох Ту-22М3 з аеродрому Моздок. Він розташований у Північній Осетії.

О 21:41 Повітряні сили написали, що борти рухаються у напрямку Азовського моря. Відтак, загроза зберігалася для мешканців Сходу, Півдня та Центру.

О 22:06 Стало відомо, що Ту-22М3 вже прибули до акваторії Азовського моря, а через хвилину здійснили пуски ракет. Тоді ж надійшла інформація, що для атаки застосували шість бортів, а не три.

Наголошуємо, що ракети Х-22 надзвичайно небезпечні. Наявні в Україні системи ППО ще не збивали їх. Тож щоразу, коли ворог атакує нашу державу ними, необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Нагадуємо, що 27 червня 2023 року росіяни влучили ракетою Х-22 по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Внаслідок цього загинули 22 людини та понад 50 зазнали поранень.