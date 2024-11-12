У Запорізькій області пролунали вибухи: зруйновано кілька поверхів під’їзду багатоповерхівки

Росія продовжує атакувати мирні міста України. Увечері 12 листопада під ударом в черговий раз опинилася Запорізька область.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова. Вибухова хвиля зруйнувала кілька поверхів та під'їзд багатоповерхового будинку.

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Що відомо про атаку на Запорізьку область

Голова ОВА повідомив про вибухи в Запорізькій області об 21:20.

Вибухи в населених пунктах області. Атака триває. Не нехтуйте правилами безпеки,

– писав він.

Майже через годину Федоров повідомив, що за попередньою інформацією було зруйновано кілька поверхів одного під’їзду багатоповерхівки у одному із населених пунктів області.

Усі екстрені служби прямують на місце удару.

Згодом Федоров уточнив, що після 20:00 росіяни завдали 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. За попередньою інформацією, на щастя, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що раніше у Повітряних силах попереджали, що росіяни атакують Запоріжжя КАБами.

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До слова, увечері 12 листопада вибухи також пролунали у Сумах. Окупанти атакували місто балістикою.