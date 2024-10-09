У Запоріжжі пролунали вибухи
9 жовтня 2024, 11:20Читать новость на русском
Місцеві жителі Запоріжжя повідомили про вибухи у місті. Раніше надходили попередження про загрозу обстрілу області.
До цього у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу, інформує 24 Канал.
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У Запоріжжі чутно вибухи
О 11:08 в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.
Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.