У Запоріжжі пролунали вибухи

Місцеві жителі Запоріжжя повідомили про вибухи у місті. Раніше надходили попередження про загрозу обстрілу області.

До цього у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу, інформує 24 Канал.

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У Запоріжжі чутно вибухи

О 11:08 в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.

Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.