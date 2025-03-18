Ввечері 18 березня у Запоріжжі пролунали вибухи. В регіоні працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях.

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У Запоріжжі прогриміли вибухи

О 19:26 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали безпілотники, які вкотре запустила Росія по території України.

О 20:24 у Запоріжжі також оголосили небезпеку через застосування ворогом балістичного озброєння.

Близько о 20:27 у Запоріжжі пролунали вибухи. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у регіоні працюють сили та засоби ППО.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав Федоров.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. Ймовірно, місцева влада повідомить про наслідки російської атаки після відбою повітряної тривоги.

Увечері 18 березня вибухи також пролунали у Києві та області. Росіяни атакували регіон дронами-камікадзе.