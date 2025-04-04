У Запоріжжі пролунали вибухи

Росія атакувала Запорізьку область балістичними ракетами. У регіоні було чути вибухи.

Близько 18:48 у Запорізькій та низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. Повідомляється про прильоти у Кривому Розі та Запоріжжі, передає 24 Канал.

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Вибухи у Запоріжжі

Біля 19:09 у деяких районах Запоріжжі прогриміли вибухи. Зазначається, що росіяни вдарили по місту балістикою, випущеною з Таганрогу.

Станом на 19:18 для області дали відбій тривоги.

До слова, у НАТО вважають, що Росія накопичує запаси ракет для нової масованої атаки на Україну. Водночас в Альянсі визнали, що в окупантів відпала необхідність настільки регулярного застосування ракет, як було раніше. Причиною стала заміна ракетних атак дроновими.