У Запоріжжі пролунали вибухи: на місто летіла швидкісна ціль

У Запоріжжі було чутно вибухи. За інформацією Повітряних сил, місто атакувала швидкісна ціль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та начальника ЗАпорізької ОВА Івана Федорова.

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Вибухи чули у Запоріжжі

Кореспонденти повідомляють про вибухи у Запоріжжі приблизно о 01:00, це підтверджує і голова ОВА Іван Федоров.

Менш ніж за хвилину до повідомлення журналістів про вибухи Повітряні сили ЗСУ оголосили, що на Запоріжжя летить швидкісна ціль. Місто могла атакувати балістична або крилата ракета.

Повітряна тривога у місті діє ще з 22:33 24 червня. Додамо, що на момент публікації над Запорізькою областю фіксуються зокрема ворожі БпЛА.

Використання дронів, а після них ракет є стандартною тактикою росіян. Таким чином силам ППО важче відслідкувати швидкісні цілі, БпЛА повинні, за задумом ворога, їх перевантажити.

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