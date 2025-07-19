19 липня, 10:12
В Запоріжжі пролунали вибухи
Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Вранці 19 липня чергові вибухи пролунали в Запоріжжі.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили 0 10:02. Вже за 5 хвилин з'явилася інформація про вибухи в Запоріжжі.
У деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що о 9:53 в Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, через що для прифронтових областей була загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Однак наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибухів у Запоріжжі.