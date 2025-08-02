В Запоріжжі зранку 2 серпня було гучно. Там пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Близько 9 години ранку в суботу, 2 серпня, в Запоріжжі чули звук вибуху. Так, місцеві телеграм-канали інформували, що в регіоні було чути вибух о 8:45.

Зазначимо, що на цей момент в регіоні не була оголошена повітряна тривога. З чим повʼязані вибухи наразі невідомо.

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До слова, в ніч на 2 серпня противник атакував Україну 53 засобами повітряного нападу, зокрема 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Гвардійське – ТОТ Криму, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із Брянської області.