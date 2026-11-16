Російські війська атакували балістикою кілька міст України. Увечері 16 листопада подекуди пролунали вибухи.

Про це пише Суспільне.

Що відомо?

Повітряна тривога червоного рівня була оголошена у Запоріжжі з 22:29. Тоді по всій області існувала загроза ракетного обстрілу.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу балістики та швидкісну ціль, що летіла у напрямку обласного центру.

За лічені хвилини жителі Запоріжжя почули звуки вибухів. Водночас моніторингові канали попередили про ще одну ціль у напрямку міста.

Тим часом у низці регіонів також оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістики.

О 23:29 ПС ЗСУ попередили про ще кілька балістичних ракет курсом на Дніпро. За хвилину вибухи прогриміли й там.

Ворог запустив балістику також по Черкасах, внаслідок чого там теж лунали вибухи близько 23:31.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав уважніше реагувати на повітряні тривоги найближчими днями. За його словами, Росія підготувалась до нового ракетного удару по Україні.