У Запоріжжі пролунав вибух

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Його чули у кількох районах міста.

Зазначимо, що у Запорізькій області станом на 12:45 скасували повітряну тривогу. Вона тривала менш як годину.

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Що відомо про вибух

Повітряну тривогу в регіоні оголосили об 11:51. Близько 12:15 у Запоріжжі почули вибух, про який повідомляли місцеві жителі з різних районів. Припускають, що він пролунав у Запорізькому районі.

Місцева влада наразі не коментувала, що стало причиною вибуху, який чули містяни. Разом з тим, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко під час тривоги попереджав про загрозу авіаційного удару.

Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ / КАР) для переднього краю Запорізької області,

– написав він.

Таке ж попередження опублікували у Повітряних силах. У ЗСУ попередили, що на південно-східному напрямку – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях – існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи й в Кривому Розі. Як повідомили пізніше, у небі над Дніпропетровською областю захисники з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила.

Яка ситуація у Запорізькій області