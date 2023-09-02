У Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Його чули у кількох районах міста.
Зазначимо, що у Запорізькій області станом на 12:45 скасували повітряну тривогу. Вона тривала менш як годину.
Дивіться також У Запоріжжі чули вибух: раніше в області оголосили повітряну тривогу
Що відомо про вибух
Повітряну тривогу в регіоні оголосили об 11:51. Близько 12:15 у Запоріжжі почули вибух, про який повідомляли місцеві жителі з різних районів. Припускають, що він пролунав у Запорізькому районі.
Місцева влада наразі не коментувала, що стало причиною вибуху, який чули містяни. Разом з тим, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко під час тривоги попереджав про загрозу авіаційного удару.
Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ / КАР) для переднього краю Запорізької області,
– написав він.
Таке ж попередження опублікували у Повітряних силах. У ЗСУ попередили, що на південно-східному напрямку – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях – існує загроза застосування авіаційного озброєння.
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи й в Кривому Розі. Як повідомили пізніше, у небі над Дніпропетровською областю захисники з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила.
Яка ситуація у Запорізькій області
- Як повідомили в ОВА, протягом минулої доби ворог завдав 94 удари по 22 містах та селах Запорізької області.
- Ворог продовжує тероризувати цивільне населення. Лише учора, 1 вересня, росіяни завдали 79 артилерійських обстрілів по населених пунктах Запорізької області.
- Крім того, росіяни завдали авіаційних ударів по нещодавно звільненому Роботиному, а також по Преображенці. Ракетами атакували Комишуваху. Для терору мирного населення ворог також використовував БпЛА й РСЗВ.
- Протягом доби надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.