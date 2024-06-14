В Запоріжжі вдруге за ніч пролунали вибухи

14 червня 2024, 01:38
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Джерело:

Суспільне

В ніч з 13 на 14 червня в Запоріжжі прогримів вибух. Зараз в регіоні оголошена повітряна тривога.

Перед цим Повітряні сили попереджали про ворожу ракету, яка рухається в напрямку обласного центру.

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Вибух в Запоріжжі

Про звуки вибуху в Запоріжжі місцеві повідомили о 01:36.

Ракета на Запоріжжя! Негайно в укриття!
– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

24 Канал закликає містян перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу українським силам ППО.

О 02:12 в Запоріжжі повторно пролунав вибух. 

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння на південному напрямку!
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Днем раніше росіяни обстрілювали Україну

  • Повітряні сили повідомили, що в ніч на 12 червня ворог атакував Україну 4 крилатими ракетами Х-101/Х-555, 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", 1 аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал" та 24 ударними БпЛА.
  • Силам ППО вдалося збити 29 з 30 повітряних цілей ворога – у тому числі й "Кинджал".
  • Росіяни зокрема намагалися вразити Київ. Як повідомили у КМДА, російські військові провели комбіновану атаку на столицю, застосувавши кілька видів озброєнь. Внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів у двох районах області. В одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті.

Автор: Поліна Буянова