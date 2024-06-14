В Запоріжжі вдруге за ніч пролунали вибухи

В ніч з 13 на 14 червня в Запоріжжі прогримів вибух. Зараз в регіоні оголошена повітряна тривога.

Перед цим Повітряні сили попереджали про ворожу ракету, яка рухається в напрямку обласного центру.

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Вибух в Запоріжжі

Про звуки вибуху в Запоріжжі місцеві повідомили о 01:36.

Ракета на Запоріжжя! Негайно в укриття!

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

24 Канал закликає містян перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу українським силам ППО.

О 02:12 в Запоріжжі повторно пролунав вибух.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння на південному напрямку!

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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