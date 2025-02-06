У Запоріжжі пролунав вибух: Росія завдала авіаудару

Зранку 6 лютого у Запоріжжі пролунав сильний вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом керованих авіабомб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Росія атакувала Запоріжжя

Вдосвіта, о 06:44, у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала активність ворожої авіації на південному сході. Через це з'явилася загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження.

О 06:59 Повітряні сили попередили про пуск КАБ у напрямку Запоріжжя. За кілька хвилин у місті чули гучний звук вибуху.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

О 07:20 у Запоріжжі пролунав відбій повітряної тривоги. Іван Федоров підтвердив авіаудар. Наразі екстрені служби направлені на обстеження місця атаки.

Жителі одного із районів міста чули вибух. Попередньо інформації щодо потерпілих не надходило,

– повідомив Федоров.

Разом з тим, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки обстрілів за минулу добу. Так, протягом 5 лютого окупанти завдали 473 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Загалом, Росія завдала 2 авіаційні удари по Гуляйполю та Білогір'ю, застосувала 276 БпЛА різної модифікації для атак на населені пункти, а також обстрілювала прифронтові території з РСЗВ та артилерії. Дивом ніхто з мирних мешканців не постраждав, однак надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових помешкань.