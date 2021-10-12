У Запоріжжі п'яний водій вчинив дві ДТП за вечір і пошкодив 10 авто

Нетверезий водій у Запоріжжі скоїв дві ДТП за один вечір. Після першої він намагався втекти, однак не впорався і просто в'їхав у припарковані машини.

Загалом горе-водій пошкодив 10 авто. Огляд на стан сп'яніння показав, що керманич був нетверезим.

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Дві ДТП і 10 пошкоджених авто

Спершу ДТП сталася на перехресті вулиці Української та проспекту Соборного. Водій Lexus розповів, що у нього в'їхало BMW і втекло з місця аварії. Через удар Lexus самовільно рушив і зіткнувся з автомобілями: BMW, що їхав попереду, ЗАЗ Lanos, Dacia та автомобілем Hundai. Авто отримали механічні пошкодження, але люди не постраждали.

Надалі, на вулиці Поштовій, 29-річний водій BMW, який поїхав з місця попереднього ДТП, наїхав на транспортні засоби Volkswagen, Opel, Hyundai, Volkswagen Passat, Mazda 6.



Одне з побитих авто / Фото Патрульної поліції Запоріжжя

Втекти вдруге він не зміг, відтак на місце приїхали патрульні. У порушника вони виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд, результат позитивний – 1.88 проміле.

На водія BMW склали адміністративні матеріали за:

статтею 124 – Порушення ПДР, що призвело до ДТП;

статтею 122-4 – Залишення місця ДТП;

статтею 130 – Керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Його BMW тимчасово арештували та помістили на спеціальний майданчик.

Того ж дня у Запорізькій області сталася трагічна ДТП на в'їзді у село Василівка. 33-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із ЗАЗ Lanos. Автомобілі одразу ж загорілися. Водій Lanos помер на місці.

Повний текст публікації Патрульної поліції Запоріжжя

Учора ввечері патрульні отримали виклик про ДТП на перехресті вулиці Української та проспекту Соборного. Прибувши на місце пригоди до патрульних звернувся водій автомобіля LEXUS, який повідомив, що невідомий громадянин, керуючи транспортним засобом BMW здійснив зіткнення із його автомобілем та поїхав з місця ДТП.

Внаслідок чого автомобіль LEXUS здійснив самовільний рух та зіткнувся з автомобілями: BMW, що їхав попереду, ЗАЗ LANOS, DACIA та автомобілем HUNDAI. В результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження, травмованих не було.

Надалі, на вулиці Поштовій, 29-річний водій BMW, який поїхав з місця попереднього ДТП, здійснив наїзд на транспортні засоби Volkswagen, Opel, Hyundai, Volkswagen Passat, Mazda 6.

Під час спілкування у порушника патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд у визначеному законом порядку на місці, результат позитивний - 1.88 проміле.

На водія BMW охоронці порядку склали адміністративні матеріали за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП,

ст. 122-4. (Залишення місця ДТП) КУпАП;

ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Транспортний засіб BMW тимчасово затримали та помістили для зберігання на спеціальний майданчик.

Шановні водії, вкотре алкоголь ледь не призвів до трагедії. Будьте відповідальними ― керуйте тверезо!