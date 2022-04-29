На Запоріжжі російські окупанти конфліктують з командуванням і скаржаться на нього українцям

Українська розвідка повідомляє про те, що між командирами та військовими російської армії в окупованій Федорівці на Запоріжжі виник конфлікт. Все через небажання брати участь у наступі.

Мало того російські солдати ще й скаржаться місцевим на своє командування. Про це свідчить інформація надана Запорізькою обласною державною адміністрацією, яка посилається на розвідку.

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На Запоріжжі окупанти конфліктують з командуванням

Росіяни скаржаться місцевим, що їхнє командування обманом змусило їх підписати контракти на участь у війні в Україні, а також переконало, що їх тут будуть зустрічати як визволителів,

– йдеться у повідомленні.

Зрештою, побачивши реальну картину на власні очі, багато росіян відмовилось від служби, що призвело до конфлікту.

Як повідомляє розвідка, частину військовослужбовців після проведених допитів ФСБ повезли в невідомому напрямку.

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