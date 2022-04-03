На Запоріжжі сапери виявили бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Торнадо С"

Сьогодні, 3 квітня, сапери виявили бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Торнадо С" на території одного з населених пунктів Запорізької області.

Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі ДСНС України. До посту прикріпили відео.

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У повідомленні йдеться, що піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують очищення територій Запоріжжя від вибухонебезпечних предметів. Задля того, щоб українські аграрії змогли безпечно почати посівну, рятувальники особливу увагу приділяють сільськогосподарським угіддям.

Так, 3 квітня у Запорізькій області на території одного з населених пунктів сапери виявили бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Торнадо С", а саме: касетні елементи КОБЕ ЗБ30 у кількості 23 одиниці та 27 касетних осколочних елементів КОБЕ-77, які становили реальну загрозу мирному населенню,

– зазначили у ДСНС України.

Відео ДСНС України:

Рятувальники розповіли, що найбільш небезпечні елементи транспортували за допомогою телескопічної штанги, після чого знищили на місці із дотриманням усіх правил безпеки.

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