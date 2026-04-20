Дії росіян на це вказують: полковник запасу назвав нову загрозу в районі Гуляйполя
- СБС атакували вогнеметну систему "Сонцепьок" в Запорізькій області, яку ворог переміщував у супроводі машин до лінії боєзіткнення.
- Військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни до 9 травня активізуються на 3 ділянках фронту: Гуляйпільський, Покровський та Слов'янський.
На окупованій частині Запорізької області українські дрони уразили вогнеметну систему залпового вогню противника – "Сонцепьок". Вона використовує термобаричні боєприпаси. Оскільки росіяни рухали техніку до лінії боєзіткнення, значить на цьому напрямку скоро будуть проводити наступальні операції.
Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що російські війська найближчим часом розпочнуть наступальні дії, нині вони очікують, коли значно позеленіють дерева і кущі, аби була змога краще маскуватись і бути непомітними.
Дивіться також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень
До 9 травня противник зосередиться на 3 напрямках
Перекидання ворожою армією ТОС-1А "Сонцепьок" (орієнтовна вартість 15 мільйонів доларів), який супроводжували машини, зі слів військового експерта, є маркером того, що в районі Гуляйполя окупанти активізуються. Він розповів, що дальність ураження цієї системи залпового вогню становить 6 кілометрів.
Наразі видно 3 майданчики, де росіяни будуть намагатися до 9 травня "потоптатися": Гуляйпільський напрямок, Покровський в бік Добропілля (в районі Мирного збирається потужне угруповання), Слов'янський відтинок (Часів Яр, Костянтинівка, вихід з Сіверська в бік Райгородка),
– озвучив Світан.
Зі слів полковника запасу ЗСУ, є змога спрогнозувати, де і як будуть рухатися російські окупанти. Він наголосив, що їх треба перехоплювати. Для цього Україні потрібно мати значний ресурс, зокрема застосовувати авіацію, артилерію і дрони.
Сили безпілотних систем мають забезпечувати "кілзону", через яку росіяни намагатимуться доповзти до українських позицій, але хіба що їхні вуха доповзуть туди,
– підсумував Світан.
До відома! На початку квітня на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя була також знищена рідкісна ворожа РЛС "Зоопарк". Ще вдалося уразити 2 РСЗВ "Град" та 1 "Ураган". Загальна вартість знищеної техніки становить 28 мільйонів доларів.
Яка ситуація біля Гуляйполя: дивіться на карті
Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: останні новини
Російські загарбники здійснили спробу штурму, використавши мотоцикли й машину "Урал". Сили оборони України, застосувавши по ворожих групах дрони, зупинили мотоштурм. У 225-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що на цій ділянці фронту вже знищили 4 російські полки та 2 бригади.
Окупаційні війська Росії взяли під контроль село Мирне. Воно входить до складу Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області. Про це свідчать дані оновленої інтерактивної мапи Deep State.
На Гуляйпільський відрізок фронту декілька тижнів тому російське командування перекинуло морських піхотинців 40-ї бригади. Вони залучені до виконання бойових завдань у смузі населених пунктів Прилуки, Варварівка і далі до Добропілля. Ворог планує перекинути й інші підрозділи, бо готується знову атакувати.