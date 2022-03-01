У Запоріжжі СБУ спіймала ватажка батальйону "Восток"
1 березня 2022 , 11:20Читать новость на русском
Джерело:СБУ
У Запоріжжі оперативники Служби безпеки України затримали ворожого агента.
Він виявився бойовиком терористичного угруповання на тимчасово окупованій території України. Про це повідомили в СБУ.
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Якщо точніше – це був ватажок проросійського батальйону "Восток".
Відомо, що бойовик цинічно маскувався під місцевого мешканця Запоріжжя. Ще з першого для війни перебував поряд з військовими об’єктами та фотографував їх.
Наразі з ним розбирається СБУ.Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!