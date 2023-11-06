Погрожували відрізати кінцівки перевізникам: СБУ затримала рекетирів із Запоріжжя

СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало жителів Запоріжжя і намагалось "віджати" увесь бізнес пасажирських перевізників у регіоні.

Рекетири на Запоріжжі погрожували відрізати кінцівки автоперевізникам, щоб "віджати" їхній бізнес.

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Рекет у 2023: Банда нападала на перевізників

Учасники банди здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв, щоб "підім'яти" під себе місцеві автопідприємства. Вони вимагали з потерпілих сплачувати регулярну "данину" за подальше "невтручання" у комерційну діяльність.

Зловмисники були жорстокими, використовували ножі та іншу холодну зброю. У випадку відмови платити їм гроші – погрожували жертвам та їхнім сім’ям насильством та фізичною розправою, а також підпалом автівок та осель. Одному з автоперевізників рекетири навіть погрожували відрізати вуха та пальці, якщо він не погодиться віддавати їм "відсоток" з прибутків підприємства.

Таким чином банда намагалась отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі регіони.

СБУ затримала зловмисників на гарячому

За даними слідства, до складу злочинного угруповання входило п’ятеро мешканців Запоріжжя. Деякі із них раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини. Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому", коли вони намагалися завдати тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства.

У помешканнях та автомобілях затриманих провели обшуки. Правоохоронці вилучили: незареєстровану вогнепальну та холодну зброю, чорнові записи з відомостями про потерпілих та майбутні об’єкти нападу, а також великі суми готівки.

5 фігурантам вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень з пошкодженням чи знищенням майна). Четверо з них вже перебувають під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій рекетирів.