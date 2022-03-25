На Запоріжжі шахрайка ошукала 20 людей, які хотіли купити амуніцію для військових
Джерело:фейсбук Кіберполіції
В час війни почастішали випадки шахрайства під виглядом продажу військової амуніції. Одну із таких схем викрили на Запоріжжі.
Кіберполіція затримала там жінку, яка займалася цим видом шахрайства. Фігурантка виявилася 24-річною жителькою села Петрівське.
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Жінка розміщувала у соціальних мережах оголошення про продаж товарів для військових – рукавиць, наколінників, розвантажувальних жилетів тощо. Втім, як тільки отримувала передплату від клієнтів, зникала.
Від замовників вона отримувала передплату у розмірі 200 – 800 гривень на банківську картку, після оплати деякий час підтримувала зв'язок із покупцями, однак врешті блокувала.
У такий спосіб зловмисниця ошукала понад 20 громадян, які хотіли придбати амуніцію для українських військових.
Наразі слідчі Запорізького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження.
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