У Запоріжжі та Снігурівці чули серію потужних вибухів

Вночі проти Великодня у Запоріжжі, а також у Снігурівці, що на Миколаївщині, повідомили про низку вибухів. Перед цим у областях оголосили повітряну тривогу.

На Миколаївщині про тривогу сповістили ще о 2:18. Приблизно через 10 хвилин тривожні сирени залунали й у Запорізькій області. Інформації про влучання чи роботу ППО поки що немає, пише 24 Канал.

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Запоріжжя

О 2:43 в ОВА закликали людей перебувати у безпечних місцях, поки в області не оголосять про відбій тривоги. Водночас там наголосили на необхідності дотримуватися інформаційної тиші. "Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали, не допомагайте ворогу корегувати вогонь", – підкреслив Юрій Малашко. Незадовго після цього ЗМІ повідомило про серію вибухів у місті.

Перед цим моніторингові групи попереджали про загрозу застосування ЗРК С-300 для Запорізької області. Адже був зафіксований рух пускових комплексів на окупованих територіях.

Снігурівка

Близько 3:00 про обстріли розповіли у Снігурівській міській військовій адміністрації на Миколаївщині. Там, за словами її очільника Івана Кухти, чули близько 10 вибухів. "Поки з'ясовуємо подробиці, офіційна інформація буде пізніше. Попередньо – без постраждалих", – пояснив посадовець.

Ризик ворожих атак на Великдень: що відомо

О 2:50 у Миколаївській області сирени почали сповіщати про відбій. Небезпека ворожих ударів на Запоріжжі минула аж за годину після цього, втім незадовго з'явилася знову.

Напередодні Великодня в ОК "Південь" коментували ймовірність ворожих обстрілів. Там нагадали, що окупанти – дуже цинічні, тож не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят. Адже у цей період ворог може посилити тиск на українців. Водночас в СБУ попередили громадян про те, що росіяни готові до провокацій, мета яких – розхитати єдність українського суспільства. Зважаючи на це, там попросили, зокрема, обмежити відвідування масових заходів.