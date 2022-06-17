У Запоріжжі сталася смертельна потрійна ДТП: тіло загиблого водія діставали з авто рятувальники

На Космічній у Запоріжжі сталася смертельна ДТП. В аварію потрапили три автівки, внаслідок чого один з водіїв загинув.

Аварія сталася в ніч проти 17 червня. Детальніше про ДТП розповіли в патрульній поліції.

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Деталі ДТП

Як розповіли правоохоронцям очевидці, водій автомобіля "ВАЗ 21101" їхав на високій швидкості та не впорався з керуванням. Він раптово виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з легковиками Audi A6 та Volkswagen Golf.

23-річний водій, що є ймовірним винуватцем ДТП, загинув на місці. Його смерть констатували лікарі швидкої медичної допомоги.

Внаслідок аварії також постраждала пасажирка автомобіля Audi A6. За даними телеграм-каналу "Ріа-Мелітополь", їй 27 років. Медики відвезли потерпілу до лікарні.

На місці також працювали рятувальники та слідчий, який встановить усі обставини події. Співробітники ДСНС за допомогою спецобладнання витягнули тіло чоловіка із понівеченого легковика. Також вони від'єднали акумулятори в автівках, щоб раптом не сталася пожежа.

Аварія в Запоріжжі / Фото патрульної поліції, Суспільного та ДСНС

Останні ДТП в Україні

На Вінниччині в селі Кунка 13 червня легкова автівка зіштовхнулася з пасажирським автобусом. В останньому перебувало 11 пасажирів та 2 водії. На місці події загинуло 3 людини. Ще одного постраждалого в тяжкому стані госпіталізували. На жаль, від отриманих в аварії травм людина померла.

Біля села Петрове, що у Чернігівському районі, вранці 8 червня сталася жахлива аварія. Зіштовхнулись легковий автомобіль Nissan та мікроавтобус Ford Transit. Поліцейські, які прибули на місце аварії, встановили, що транспорт рухався в зустрічному напрямку. Машини зіткнулися посеред дороги. На жаль, двоє людей загинули.

5 червня в Херсоні сталася масова ДТП. На перехресті Ушакова та Кулика водій Toyota гнав зі швидкістю 180 кілометрів на годину. Від удару автівку підкинуло ледь не до дротів тролейбуса. Речник Одеської ОВА Братчук повідомив, що аварію влаштував окупант, після чого одразу втік. Внаслідок аварії загинули 2 людей та ще 4 – постраждали.

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