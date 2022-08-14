У Запоріжжі створять військову комендатуру, – Верещук
Джерело:Суспільне
За рішенням головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного у Запоріжжі створять військову комендатуру. Вона має владнати питання логістики для тих, хто перетинає лінію розмежування.
Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Таке рішення Валерій Залужний погодив після корупційного скандалу з викриттям чиновників, які заробляли на дозволах на перетин лінії розмежування.
Зверніть увагу На блокпості в окупованій Василівці – довжелезна черга: з чим це пов'язано
У Запоріжжі буде призначено коменданта
Про створення комендатури міністерка реінтеграції повідомила під час відкриття транзитного хабу – Центру підтримки переселенців у Запоріжжі для евакуйованих жителів Херсонської області "Я – Херсон".
Ірина Верещук розповіла, що у Запоріжжі буде призначено коменданта. Саме він відповідатиме за логістику цивільних для перетину лінії розмежування.
Хочу подякувати генералові Залужному за прийняте рішення про створення тут комендатури і введення тут коменданта. Це питання яке вирішувалось і нарешті, я сподіваюсь, буде вирішено. Ми сьогодні будемо проводити відповідну нараду і тут буде порядок,
– наголосила Верещук.
ДБР викрило корупційну схему на Запоріжжі
13 серпня слідчі ДБР викрили масштабну корупційну схему на Запоріжжі. У травні 2022 року Рада оборони Запорізької області затвердила Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядають уповноважені особи й готують на їхній основі відповідні списки. Однак окремі чиновники вирішили наживатися на цьому.
За хабарі чиновники пропонували швидкий розгляд заявок. "Ділки" розробили цілу схему поборів з тих, хто подавав заявки на перетин лінії розмежування.
Щоденний незаконний прибуток зловмисників складав 2 мільйони гривень.
Варто переглянути – як живе окупований Маріуполь: дивіться відео