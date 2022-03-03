У Запоріжжі тихо – сьогодні та вчора, – секретар Запорізької міської ради

У Запоріжжі контрольована та спокійна ситуації. Активних боєвих дій та бомбардувань не було 2 та 3 березня.

Секретар Запорізької міської ради зазначив, що місцеві мешканці ходили в магазини, аптеки, вигулювали собак, у затишних квартирах заварювали каву, слідкували за новинами.

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Ці прості речі зараз цінує кожний запоріжець. Навіть той, хто не вірив, що війна можлива. Але вона поряд: у темних вікнах вночі, в очах сусідів по укриттю, навіть у батьківських чатах у вайбері, які перетворилися на волонтерські,

– розповів посадовець.

За його словами, усі цінують мирні дні, навіть хвилини, кожна дитина у Запоріжжі знає, що десь неподалік наші військові нас захищають. Ціною власного життя.

"Усе Запоріжжя вірить у ЗСУ! Непохитно. Як у те, що завтра буде новий день. Хлопці, дівчата! Ви найкрутіші! Україна переможе!

Інакше і бути не може", – наголосив Анатолій Куртєв.

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