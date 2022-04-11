На Запоріжжі траплялися випадки, подібні до Бучі, – глава ОВА

У Запорізькій області були випадки, подібні до звірств у Бучі. Однак, ймовірно, у меншому масштабі.

У селах на лінії зіткнення в нас є досить суттєві втрати серед мирного населення. Про це розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Важливо Окопуються біля Мелітополя: росіяни бояться, що скоро доведеться віддати місто

Він додав, багато людей думали, що пересидять. Це мало погані наслідки.

Окупанти залякують

За словами Старуха, тактика загарбників зрозуміла. Вони залякують, намагаються взяти під контроль систему управління і ведуть свою пропаганду, мовляв, "людей кинули".

Чиновник розповів, що в Мелітополі давно вимкнули наше телебачення. Росіяни вже тиснуть на вчителів та тих, хто технічно забезпечує функціонування міста.

До речі – Захоплених мелітопольців вивозять у кримське СІЗО: ситуація на Запоріжжі 11 квітня: