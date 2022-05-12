На Запоріжжі українські захисники знешкодили 49 окупантів і майже 20 одиниць ворожої техніки

Російські окупанти продовжують обстрілювати підрозділи ЗСУ та нищити цивільну інфраструктуру у Запорізькій області. Водночас наші війська активно ліквідовують особовий склад ворога та перетворюють його техніку на металобрухт.

Про це в інформаційно-бойовому зведенні від 12 травня розповіли Сили оборони Запорізького краю. За їхніми даними, українські захисники надійно тримають оборону та наносять контрудари.

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Українські захисники вправно знищують окупантів та їхню техніку

Лиш впродовж минулої доби, 11 травня, завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів ліквідовано 21 особу з особового складу російських військ. Ще 28 ворогів – отримали поранення.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити:

реактивних систем залпового вогню "Град" – 2 одиниці;

самохідних артилерійських гармат 2С7 "Піон" – 2 одиниці;

самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С" – 1 одиниця;

причіпних гаубиць Д-30 – 2 одиниці;

мінометів – 2 одиниці;

бойових броньованих машин –3 одиниці;

автомобільної техніки – 6 одиниць.

Актуальне зведення Сил оборони Запорізького краю: дивіться відео

Сили оборони Запорізького краю зазначили, що у регіоні, зокрема тимчасово зайнятих агресором містах та селах, активно розвивається Рух опору. Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання – ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім міста Оріхів та міста Гуляйполе).

Водночас у відомстві наголошують, що наразі триває направлення гуманітарних вантажів на окуповані території області. Військова адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів районів необхідним.

Обстріли Комишуватої та артилерійські удари по Оріховому

11 травня у Запорізькій військовій адміністрації повідомили, що ворожі війська безперестанку гатили по житлових районах та інфраструктурі Комишуватої. Унаслідок обстрілу зруйновано близько 60 будинків. На жаль, одна людина загинула. Ще троє цивільних отримали поранення.

Цинічні обстріли фіксують також в Оріхові. Як повідомили в ОВА, саном на 11 травня, вони тривали уже третю добу. Окупанти завдають артилерійських атак по інфраструктурі міста, одна із російських ракет поцілила в елеватор.

Більше – ранкове зведення Генштабу за 12 травня: дивіться відео