На Запоріжжі вибухи: працює ППО

Ударні безпілотники запустили по Україні увечері 8 квітня. Ворожі дрони зафіксували й у Запорізькій області. По них працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили близько 21:41. Через хвилину керівник ОВА повідомив про загрозу ударних безпілотників для регіону. О 21:43 з'явилися перші повідомлення про роботу протиповітряної оборони, у зв'язку з чим можна почути вибухи.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні Івана Федорова.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, незадовго до цього росіяни за допомогою БпЛА атакували Харків. Повідомили про влучання у Київському районі. Там спалахнула пожежа у господарчій споруді. Інформації про постраждалих на момент публікації не надходило.

Другий удар прийшовся по Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією, також є дані про удар безпілотником по Індустріальному району Харкова.