На Запоріжжі вибухи: працює ППО
- 8 квітня по Запорізькій області запустили ударні безпілотники, які були зафіксовані в регіоні, по них працюють сили ППО.
- Керівник ОВА Іван Федоров порадив місцевим залишатися у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Ударні безпілотники запустили по Україні увечері 8 квітня. Ворожі дрони зафіксували й у Запорізькій області. По них працюють сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Дивіться також Росія знову випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
Що відомо про вибухи на Запоріжжі
У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили близько 21:41. Через хвилину керівник ОВА повідомив про загрозу ударних безпілотників для регіону. О 21:43 з'явилися перші повідомлення про роботу протиповітряної оборони, у зв'язку з чим можна почути вибухи.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– ідеться у повідомленні Івана Федорова.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Нагадаємо, незадовго до цього росіяни за допомогою БпЛА атакували Харків. Повідомили про влучання у Київському районі. Там спалахнула пожежа у господарчій споруді. Інформації про постраждалих на момент публікації не надходило.
Другий удар прийшовся по Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією, також є дані про удар безпілотником по Індустріальному району Харкова.