У Запоріжжі від прильоту дрона загинув машиніст Укрзалізниці

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Читайте також Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинула людина, є постраждалий

Олександр Перцовський пояснив, що удар ворожого дрона прийшовся між коліями біля вантажного локомотива.

За попередньою інформацією, спрацювали як моніторингова група, яка завчасно ідентифікувала загрозу, так і працівники станції: вони двічі попереджали про небезпеку та необхідність перейти в укриття відповідно до інструкцій. На станції також облаштовані як модульні укриття, так і стаціонарне.

Детально, посекундно розбираємо всі обставини, розшифровуються архіватори, щоб достеменно з'ясувати, чого не вдалося уникнути найгіршого. Інформація буде вкотре в деталях доведена кожному працівникові локомотивних бригад, щоб завжди була перед очима й у пам'яті,

– написав Перцовський.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" наголосив, що щоденний моніторинг загроз рятує життя працівників і пасажирів, а будь-які зволікання чи неточності в нинішніх умовах можуть коштувати життя.

Також Перцовський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю машиніста, і підкреслив, що йдеться про цілеспрямоване вбивство цивільних ворогом.

Нагадаємо, російська армія вночі 22 квітня атакувала Запорізьку область: місцева влада повідомляла про вибухи близько 4-ї ранку. Згодом стало відомо, що Росія вдарила по транспортній інфраструктурі.

Ворог продовжує атаки: останні новини