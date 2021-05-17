Історичне залізо на морському дні: на Запоріжжі виявили рештки гвинтівки Мосіна – відео

В Україні готуються до сезону відпусток. Запорізькі надзвичайники та комунальники взялись за очищення морського дна пляжів на азовських курортах – Бердянську, Приморську та Кирилівці.
Джерело:24 канал
Керівник рятувального поста Андрій Печерський пішов у воду з металошукачем. Прилад дуже швидко натрапив на залізо, і не просте – історичне.
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Вірогідно, то рештки гвинтівки Мосіна, якою воювали і під час Першої, і під час Другої світової війни. "Детальніше розбиратимуться експерти", – зазначив начальник рятувального поста.
Набагато небезпечніше залізяччя знайшли у Кирилівці – протитанкову міну ТМ-42 часів Другої світової війни. Її забрали і підірвали фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій.До речі! Також рятувальники знешкодили одну мінометну міну 82-міліметрового калібру, яка збереглася з часів попередніх війн.
Наразі їх більше хвилюють сучасні – металеві і бетонні конструкції у воді, які дуже небезпечні для любителів пірнати.
З берега забігають у воду, можуть пірнути, вдаритись головою. Рятувальник, який перебуває на березі, може вчасно може не зреагувати. Велике скупчення людей і приводить до летальних випадків,
– наголосив заступник начальника аварійно-рятувального загону ДСНС Василь Ткач.
Після зимових штормів під водою залишилося чимало подібних предметів, небезпечних для плавців.
До початку літа 2021 року надзвичайники мають обстежити понад 100 кілометрів пляжів і витягти звідти все, що загрожує відпочивальникам.
У Запоріжжі готуються до сезону відпусток: дивіться сюжет 24 каналу