У Запоріжжі вночі прогримів вибух: його походження встановлюють

У Запоріжжі вночі 16 березня пролунав вибух. Наразі невідомо, що це було.

Звуки вибуху були на одній із залізничних станцій, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Важливо Надходить інформація про десятки викрадених, – голова Запорізької ОВА

Не поширюйте кадри вибуху

На місці вже працюють відповідні служби. Влада просить людей не панікувати та не розповсюджувати фото й відео в соцмережах.

Нагадаємо, що сьогодні вночі майже у кожній області оголосили повітряну небезпеку. Однак в Запоріжжі тривоги не було.

Важливо – Окупанти випустили вже щонайменше 900 ракет по Україні: