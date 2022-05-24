На Запоріжжі ворог перегруповується, нарощує війська і створює окупаційні "комендатури"

Ситуація на запорізькому напрямку залишається складною, але активних бойових дій не відбувається. Ворог продовжує готуватись до наступу.

Ситуація на Запорізькому фронті

В командуванні сил оборони краю зазначили, що загарбники намагаються сильніше вкопатись на зайнятих територіях. Разом з цим, вони проводять перегрупування військ, збільшують кількість особового складу та покращують забезпечення підрозділів.

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Бійці ЗСУ активно відповідають загарбникам та знищують їхні безпілотники. В період з 20 по 23 травня українські військові знищили 8 ворожих безпілотників "Орлан-10", а також один літак Су-25.

Крім цього російські війська обстрілювали позиції підрозділів українських військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Оріхів, Темерівка, Малинівка, Новоданилівка, Білогір’я, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Времівка, Щербаки, Полтавка, Вільне поле, Преображенка.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. Російські терористичні війська продовжують цинічно порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни

– зазначили в командуванні.

Створення Комендатур на Півдні України

Українські військові зазначили, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської області відбувається збільшення кількості так званих окупаційних "комендатур". Також окупанти здійснюють залякування представників легітимних органів місцевої влади, установ та організацій, їх родин, з метою створення в зайнятих містах проросійських адміністрацій.