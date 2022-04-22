На Запоріжжі впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс

Зранку, 22 квітня, на Запоріжжі впав літак Ан-26. Це сталося під час виконання технічного рейсу повітряним судном.

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, літак Ан-26 упав зранку, 22 квітня. Сталося це у Вільнянському районі області.

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Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі,

– йдеться у повідомленні.

Також в ОВА зазначають, що обставини падіння повітряного судна вже з'ясовуються. Детальна інформація з'явиться згодом.

Зазначимо, що Ан-26 – турбогвинтовий військово-транспортний літак. Його характеризують висока стійкість, легке керування, а також простота техніки пілотування та хороший огляд з кабіни екіпажу. Перший свій виліт літак здійснив у 1969 році, а експлуатувати його почали у 1973.

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