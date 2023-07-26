"Пийте воду і йдіть за дроном": як на Запоріжжі за допомогою БпЛА врятували поранених воїнів

Українські воїни не залишають поранених напризволяще. Наші захисники й захисниці завжди прийдуть на допомогу. Так, на Запоріжжі за допомогою дрона вдалося врятувати двох бійців.

Історію порятунку та щемливе відео оприлюднили у Міністерстві внутрішніх справ. Від побаченого важко стримувати емоції, пише 24 Канал.

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Поранені були лише за кількасот метрів від окупантів

На Запорізькому напрямку аеророзвідники бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу знайшли поранених побратимів із 1-ої танкової бригади ЗСУ. За допомогою дронів гвардійці допомогли з водою, ліками та вказали правильний маршрут для евакуації.

Пийте воду та йдіть за дроном – там наші,

– йшлося в записці, яку бійці прикріпили до пляшки.

У міністерстві зазначили, що таким чином вдалося врятувати двох захисників, які опинилися буквально за кількасот метрів від позицій агресора. В одного з воїнів складне поранення. До речі, йому одразу же скинули ліки.

Разом до перемоги,

– підкреслили у МВС.

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Порятунок поранених захисників: дивіться відео

Як воїн витягнув пораненого побратима з-під вогню ворога

Зауважимо, що це вже далеко не перший відеодоказ того, що наші захисники завжди готові прийти на допомогу та ніколи не залишать у біді. Так, раніше у мережі показали кадри, як український військовий витягнув пораненого товариша з-під ворожого вогню.

На поширеному відео видно, як кільком бійцям вдалось евакуюватися, а ще один – залишився поблизу ураженої вогнем машини та не може дати собі раду. Однак, на допомогу, ризикуючи власним життям, прийшов побратим.