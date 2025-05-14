Загинув захисник з Калуша: Сергій Федьків віддав життя за Україну

На Запорізькому напрямку загинув захисник з Калуша Сергій Федьків. Йому назавжди 35.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Калуської міської територіальної громади Андрія Найду. У боях за Україну загинув Сергій Федьків – захисник з Калуша, що на Івано-Франківщині.

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Захисник з Прикарпаття Сергій Федьків загинув на фронті

Він став до війська добровольцем ще у 2016 році, а з початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся на передову, щоб боронити рідну землю.

Федьків загинув 11 травня на Запоріжжі. Йому назавжди залишиться 35 років. Останній бій він прийняв як солдат зенітно-ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що воїн родом з району Підгірки в Калуші, а на війні він служив разом з батьком та молодшим братом.

Побратим Сергія, військовий Артур Карпінус, у пам'ять про друга зазначив, що він був неймовірно сміливим і доброю людиною. А його досвід та гумор завжди заспокоювали, навіть у найскладніші моменти.

Сергій мав стати 36-річним 20 червня, але його життя обірвалося в бою. Він пішов, не доживши до свого дня народження трохи більше місяця.

Прощання з Героєм та час і місце проведення церемонії наразі не оголошені.