Загинув захисник з Калуша: Сергій Федьків віддав життя за Україну
- Сергій Федьків, захисник з Калуша, загинув на Запоріжжі, йому було 35 років.
Він був добровольцем з 2016 року та загинув як солдат зенітно-ракетно-артилерійського взводу.
На Запорізькому напрямку загинув захисник з Калуша Сергій Федьків. Йому назавжди 35.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Калуської міської територіальної громади Андрія Найду. У боях за Україну загинув Сергій Федьків – захисник з Калуша, що на Івано-Франківщині.
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Захисник з Прикарпаття Сергій Федьків загинув на фронті
Він став до війська добровольцем ще у 2016 році, а з початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся на передову, щоб боронити рідну землю.
Федьків загинув 11 травня на Запоріжжі. Йому назавжди залишиться 35 років. Останній бій він прийняв як солдат зенітно-ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що воїн родом з району Підгірки в Калуші, а на війні він служив разом з батьком та молодшим братом.
Побратим Сергія, військовий Артур Карпінус, у пам'ять про друга зазначив, що він був неймовірно сміливим і доброю людиною. А його досвід та гумор завжди заспокоювали, навіть у найскладніші моменти.
Сергій мав стати 36-річним 20 червня, але його життя обірвалося в бою. Він пішов, не доживши до свого дня народження трохи більше місяця.
Прощання з Героєм та час і місце проведення церемонії наразі не оголошені.