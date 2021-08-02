У Запоріжжі загорівся житловий будинок, не виключають витік газу: відео

В одному зі спальних районів Запоріжжя пізно ввечері 2 серпня спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. За попередньою версією, у будівлі міг статися витік газу.

Як повідомили у соцмережах, пожежа виникла у житловому будинку на вулиці Сержанта Медведєва.

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Серед найбільш ймовірних причин займання – вибух через витік газу. Один з користувачів заявив, що вибухнули газові балони, якими розігрівали покрівлю. Вибух був настільки потужний, що гучний хлопок почули навіть в районі Сталеварів. А на правому березі на пару секунд затряслися балкони.

Голова комісії в Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції Дмитро Сірий розповів, що займання сталося у багатоквартирному будинку.

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Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з представниками ДСНС, аби з'ясувати більше деталей.

На місце пожежі оперативно виїхали декілька пожежних машин.

Тільки-но там була, супроводжувалося дуже великим вибухом! Так і думала, що витік газу… Видовище страшне,

– написала Яна Кроніна в обговоренні під постом.

Мешканці Запоріжжя скаржилися, що відчувають сильний запах горілого. Як писали у коментарях люди, рятувальники не могли тривалий час загасити пожежу, адже приїхали на "напівпустих" машинах, бо гасили іншу пожежу.

Судячи з відео з камер спостереження, вогонь вдалося приборкати приблизно о 22:30.

Пожежа спалахнула у житловому будинку: дивіться відео

У Запоріжжі загорівся житловий будинок: дивіться відео