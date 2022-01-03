У Запоріжжі заряд салюта потрапив дівчині в обличчя

3 січня 2022 , 18:14
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Джерело:

Інстаграм-сторінка Ridne Zp

На острові Хортиця у Запоріжжі п'яні чоловіки 1 січня запускали салют. Їм не вдалось закріпити його надійно, тому один із зарядів потрапив дівчині в обличчя.

Інцидент трапився, коли потерпіла стояла біля чоловіків. Правоохоронці надали їй першу медичну допомогу. 

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Установка салюта стріляла хаотично

На острові у момент вибуху відпочивали кілька десятків людей. Як зазначають очевидці, все було доволі спокійно. 

Водночас двоє п'яних чоловіків вирішили запустити салют, але не закріпили його як слід. Тоді після кількох вистрілів їхня установка звалилась на бік і почала хаотично стріляти. 

Тоді заряд і потрапив у обличчя дівчини. У якому вона стані поки невідомо.

Важливо!  З 2014 року в українських містах та селах почали забороняти використання феєрверків. Люди не дотримуються правил безпеки – до прикладу запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будівель. До того ж салюти дуже нагадують вибухи у зоні бойових дій – вважається, що поки в Україні триває війна, на мирній території необхідно відмовитись від феєрверків.

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Автор: Оксана Княжик