Хотів приєднатись до вагнерівців: СБУ у Запоріжжі затримала колишнього міліціонера

Під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі Служба безпеки затримала ще одного зрадника. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році звільнили з органів МВС України за корупцію.

У пресслужбі розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення чоловік підтримав збройну агресію Росії. Згодом зловмисник розробив план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК "Вагнера".

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Чоловік поширював в мережі проросійські пости

У рамках плану для приєднання до вагнерівців ексміліціонер вийшов "на зв'язок" зі своїми колегами-зрадниками. Останні вступили до так званого "управління МВС Росії" у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Крім того, зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі "Вконтакте". Там він створив інтернет-групу та "наростив" аудиторію на понад 3,5 тисячі підписників.

Колишній міліціонер хотів приєднатись до ПВК "Вагнера" / Фото СБУ

У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував вагнерівців та їхнього ватажка – Євгена Пригожина. Ба більше, він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України.

Що загрожує зраднику

Під час обшуків за місцем проживання у колаборанта виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

Так, на підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2, частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

У Запоріжжі затримали колишнього міліціонера: дивіться відео

Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.