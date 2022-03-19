У Запоріжжі змінили час комендантської години – вона триватиме до понеділка

Влада Запоріжжя вирішила ввести в місті довготривалу комендантську годину. Вона розпочнеться в суботу, 19 березня, о 16:00. І триватиме до понеділка, 21 березня, до 6:00.

Таку довготривалу комендантську годину в Запоріжжі назвали вимушеною задля безпеки жителів регіону.

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Відтак в цей час мешканцям міста рекомендують не виходити на вулиці та інші громадські місця. Виняток – за наявності спеціально виданої перепустки та посвідчення особи.

Запоріжжя – не перше українське місто, яке вводило такі тривалі комендантські години. До цього до такого кроку вдавалася влада Києва для боротьби з ворожими ДРГ.