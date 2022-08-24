Гауляйтера на Запоріжжі підірвали у власному авто: шансів вижити не було

У Михайлівці, що на Запоріжжі, невідомі ліквідували місцевого гауляйтера івана сушка. Раніше чоловік працював весільним тамадою, а потім пішов у колаборанти.

Про 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, іван сушко підірвався 24 серпня о 8:00. Вибуховий пристрій встановили на дно автомобіля біля місця, де сидить водій. Шансів вижити в колаборанта не було.

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Працював тамадою, а потім став колаборантом

До повномасштабного вторгнення сушко жив цілком спокійним життям. Він працював тамадою та веселив гостей на весіллях. Але згодом вирішив співпрацювати з окупантами. Як наголошує кореспондент, ще раніше сушко служив в десанті.

Чогось йому не вистачало, і він пішов в колаборанти. Він служив в десанті (ВДВ) і, мабуть, набрався там дурних військово-патріотичних ідей російського штибу, тому й поперся в колаборанти. Більше його немає, – розповідає кореспондент.

Місцеві колаборанти сказилися зі знищення сушка. Мелітопольський гауляйтер євген балицький взагалі сказав, що причетні до цієї ситуації відповідатимуть у Гаазі. Ймовірно, він забув, що на трибунал поїде "його роботодавець путін разом з шойгу та іншими наришкінами".

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Нагадаємо, 20 серпня невідомі спробували знищити маріупольського гауляйтера костянтина іващенка. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, поки що вийшло не дуже вдало. Але це лише початок. Зараз маріупольські колаборанти серйозно налякані.