На Запоріжжі ЗСУ ліквідували й поранили 91 окупанта, знищили багато техніки і склад боєприпасів

За минулу добу українські бійці стерли з лиця землі 37 російських військовослужбовців, ще 54 поранили. Зокрема, воїни знищили багато ворожої техніки, серед якої бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню "Град".

На 82-й день повномасштабної війни Збройні Сили України дають гідну відсіч ворогу та майстерно ліквідовують російські сили. Таку інформацію повідомили у ранковому зведенні Сил оборони Запорізького краю. Там зазначили, що станом на 23:00 15 травня загальна оперативна обстановка на південно-східному напрямку не зазнала суттєвих змін.

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Напрямки Гуляйполя, Малинівки, Великої Новосілки Донецької області під прицілом у ворога. Російські військові продовжують основні зусилля зосереджувати саме туди.

Сили оборони Запорізького краю повідомляють, що на інших рубежах по лінії розмежування українські захисники ведуть активну маневрену оборону, наносять контрудари, чим стримують навалу загарбників.

За минулу добу 15 травня українські воїни майстерно ліквідували:

️особового складу – 37 осіб, 54 поранено;

танків – 1 од;

реактивних систем залпового вогню "Град" – 2 од;

️бойових броньованих машин – 15 од, з них один ББМ "Тигр";

автомобільної техніки – 6 од;

протитанкових ракетних комплексів – 2 од;

Зазначається, що ЗСУ знищили ще й ворожий склад зберігання боєприпасів та захопили одну БМП-3.

Речник Сили оборони Запоріжжя розповів, що в тимчасово окупованих територіях Запорізької області активно розвивається рух опору. Особливо помітна робота патріотів в Мелітополі.

Яка ситуація на Запоріжжі зараз:

Військо ворога активних бойових дій на позиції ЗСУ не проводило. Зокрема, фіксувалися локальні бойові зіткнення, обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів, спроби ведення контрбатарейної боротьби. Росіяни проводили повітряну розвідку з допомогою БПЛА, щоб покращити своє тактичне становище. За словами речника Сил оборони Запоріжжя, противник нарощує інженерне обладнання зайнятих позицій області.

Територіальна оборона міст захищає населені пункти завдає втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знищили 2 касетних елементи 3Б30 в селі Новояковлівка Запорізького району.

Загалом місто Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах. Зазначається, що комунальні служби та підприємства критичної інфраструктури продовжують стабільно працювати.

Населені пункти Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім м. Оріхів та м. Гуляйполе) залишаються на тимчасово непідконтрольних територіях.

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