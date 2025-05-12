Козак Мамай став сучасним воїном: у Запоріжжі створили новий мурал про спротив

У Запоріжжі з'явився великий мурал відомого художника Яреми Стецика. На стінописі зображений переосмислена постать Козака Мамая, яка символізує український спротив.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Що зображено на новому муралі у Запоріжжі та які символи закладено

Мурал був створений на будівлі спортивного комплексу "Титан" за вулицею Перемоги 131 у Запоріжжі. Там зобразили Козака Мамая – символ нескореності, мудрості й духовного спротиву.

Великий Мурал у Запоріжжі з Козаком Мамаєм: дивіться відео

Художник переосмислив постать українського фольклорного героя в умовах російсько-української війни. На муралі Мамай зображений у бронежилеті, з автоматом, ноутбуком із логотипом Руху Опору (символ боротьби у кіберпросторі) та дронами (символ новітньої техніки, що змінила хід війни).

Новий мурал у Запоріжжі з переосмисленим Козаком Мамаєм / Фото надані 24 Каналу

Художник Ярема Стецик називає Запоріжжя святим місцем та місцем прощі для своєї родини. На фронті біля Гуляйполя 28 грудня 2022 року загинув його син Юрко, який пішов захищати Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

За словами митця, цей мурал візуально демонструє зв'язок між українською історією, культурною спадщиною та спротиву окупантам сьогодні.

Ярослав Стецик розповів про мурал, який він створив у Запоріжжі: дивіться відео

За словами митця, кобза, що переходить у дуло автомата – це символ зв'язку між культурою і збройною боротьбою за свободу.

Організували захід з муралом – Рух Опору і Центр Національного Спротиву.

До слова, раніше у Запоріжжі з'явився патріотичний мурал, який символізує героїв спротиву на окупованих територіях. Його виконав художник Михайло Скоп, який наголосив, що його стінопис є символом невидимого, але потужного фронту – героїв спротиву на окупованих територіях.