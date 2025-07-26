Ворог атакував 9 "Шахедами", спалахнули пожежі: деталі атаки на Запоріжжя

Окупаційні війська Росії вкотре тероризували Запоріжжя. Зокрема, вночі 26 липня ворог вдарив 9 ударними БпЛА типу "Шахед" по регіону.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.

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Які наслідки атаки дронами по Запоріжжю?

Під час нічної атаки ворожі сили країни-агресорки скерували на Запорізьку область 9 "Шахедів".

У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда,

– інформував Федоров о 6:22.

За його словами, у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, зруйнований приватний будинок.

Глава ОВА зазначив, що минулося без постраждалих.

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя / Фото ОВА

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До слова, цієї ночі Шосткинщина була під масованою атакою ворога, про що повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров. Окупанти застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Він повідомив, що зафіксовано пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.