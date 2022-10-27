Запоріжжя атакували з повітря: містяни бачили вибухи й спалахи синього світла
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи – росіяни атакували з повітря. Попередньо, є прильоти.
Сильні спалахи та вибухи
Про звуки вибухів та спалахи у небі очевидці повідомили близько 23:50. У мережі також писали про можливу роботу ППО в області.
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Сильні спалахи у Запоріжжі:
Моніторингова група повідомила, що по Запоріжжю було завдавано удару із зенітно-ракетного комплексу С-300, ймовірно, з окупованих районів області або з безпілотника.
Згодом з'явилась інформація про ймовірну атаку по об'єкту інфраструктури.
Жителі Запоріжжя також опублікували фото житлового будинку, де внаслідок вибуху вибило вікна.
Який район атакував ворог – наразі не зрозуміло / Фото місцевий телеграм-канал
Влада підтвердила атаку росіян
Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міської ради підтвердив прильоти у місті. Зазначають, що внаслідок атаки виникли пожежі.
Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі,
– зазначив Куртєв.
За даними Куртєва, наразі об'єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. Секретар також повідомив, що у деяких будівлях вилетіли шибки.
Інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає.
Коротко про масштабну тривогу: чи були ще прильоти
Упродовж 26 жовтня в Україні чотири рази була оголошена масштабна повітряна тривога.
Під час останньої тривоги у низці областей повідомляли про роботу ППО, зокрема:
- На Дніпропетровщині збили керовану ракету X-59.
- На Одещині ППО відпрацювало по дронах на Півдні області.
- Щодо Миколаївщини – роботу ППО фіксували в Очакові.
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