Запоріжжя атакували з повітря: містяни бачили вибухи й спалахи синього світла

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи – росіяни атакували з повітря. Попередньо, є прильоти.

Сильні спалахи та вибухи

Про звуки вибухів та спалахи у небі очевидці повідомили близько 23:50. У мережі також писали про можливу роботу ППО в області.

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Сильні спалахи у Запоріжжі:

Моніторингова група повідомила, що по Запоріжжю було завдавано удару із зенітно-ракетного комплексу С-300, ймовірно, з окупованих районів області або з безпілотника.

Згодом з'явилась інформація про ймовірну атаку по об'єкту інфраструктури.

Жителі Запоріжжя також опублікували фото житлового будинку, де внаслідок вибуху вибило вікна.



Який район атакував ворог – наразі не зрозуміло / Фото місцевий телеграм-канал

Влада підтвердила атаку росіян

Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міської ради підтвердив прильоти у місті. Зазначають, що внаслідок атаки виникли пожежі.

Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі,

– зазначив Куртєв.

За даними Куртєва, наразі об'єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. Секретар також повідомив, що у деяких будівлях вилетіли шибки.

Інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає.

Коротко про масштабну тривогу: чи були ще прильоти

Упродовж 26 жовтня в Україні чотири рази була оголошена масштабна повітряна тривога.

Під час останньої тривоги у низці областей повідомляли про роботу ППО, зокрема:

На Дніпропетровщині збили керовану ракету X-59.

На Одещині ППО відпрацювало по дронах на Півдні області.

Щодо Миколаївщини – роботу ППО фіксували в Очакові.

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