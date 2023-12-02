"Муніципальна варта" разом з ТЦК і поліцією будуть ходити по домівках в Запоріжжі

У Запоріжжі "Муніципальна варта" спільно з представниками територіального центру комплектування та поліцією будуть обходити оселі, де живуть призовники. Такі заходи пов'язані з мобілізаційними процесами.

Про проведення відповідних заходів стало відомо під час доповіді про роботу комунального підприємства на 21-й сесії міської ради. До слова, вже сформовано 21-у мобільну групу з представників "Муніципальної варти", представників ТЦК та правоохоронців.

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"Основне завдання – донести до громадян, що їм потрібно з'явитися до ТЦК"

Як пояснив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, спеціальні групи працюватимуть у різних районах міста в неробочий час. Він повідомив, що у ранковий час "Муніципальна варта" разом з представниками ТЦК та поліції здійснюватиме обхід з 07:00 до 09:00. Також буде обхід у вечірній час – з 17:00 до 19:00.

Власюк наголошує, що такі мобілізаційні процеси пов'язані з тим, аби сповістити військовозобов'язаних з'явитися по повістці або провести звірку в військкоматі. Він також пояснив, що доступ до під'їздів повинні надати голови ОСББ або керівники компаній, які обслуговують багатоповерхівки.

Основне завдання – це донести до тих громадян, які не з'явилися, що їм потрібно з'явитися і пройти медичне обстеження, а також провести звірку у військкоматах,

– заявив Власюк.

Варто наголосити, що представники "Муніципальної варти" не будуть самостійно вручати повістки, адже згідно з чинним законодавством, її можуть вручити лише співробітники ТЦК та СП.

Мобілізованим одеситам виплатять матеріальну допомогу

Одеська міська рада ухвалила рішення, що кожному мобілізованому одеситу виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Як пояснив Сергій Братчук, ці виплати не мотивація, а підтримка військовослужбовців.

"Я не думаю, що цей механізм буде якимось надзвичайно складним (і забюрократизованим – 24 Канал). Ці виплати не є якоюсь мотивацією (мобілізуватись – 24 Канал), бо мотивація у нас усіх одна: захист держави. Ці виплати є підтримкою родинам, годувальник яких знаходиться на фронті", – пояснив Братчук.

До слова, схожий механізм підтримки обговорюють і в Києві. Днями Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив, що міськрада має розглянути рішення щодо одноразових виплат у розмірі 30 тисяч гривень для кожного мобілізованого, який стане на захист України з грудня 2023 року.