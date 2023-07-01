Запоріжжя не перейменовуватимуть: Національна комісія оновила свої рекомендації

Рекомендація Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування Запоріжжя викликала бурхливу дискусію у суспільстві. Як результат – від цієї ідеї комісія відмовилася.

Про це свідчить оновлений перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам української мови. Його опублікували у п'ятницю 30 червня.

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Запоріжжя не перейменовуватимуть

Скорочення списку Національна комісія зі стандартів державної мови пояснила тим, що попередній перелік розбурхав пристрасті у суспільстві, тому Запоріжжя та інші населені пункти зникли з переліку для того, аби припинити їх.

Водночас у комісії відзначають, що їхні рекомендації були спрямовані на те, аби відбувся діалог, за участю представників місцевої влади, науковців-філологів, істориків та краєзнавців.

Національна комісія зі стандартів державної мови вважає, що оприлюднений раніше Перелік був сформований відповідно до букви і духу Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та спонукав до діалогу, учасниками якого повинні були стати представники територіальних громад, науковці-філологи, історики, краєзнавці, а результатом якого мало стати позбавлення українського топонімного середовища наслідків колоніального минулого,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином дискусія про перейменування Запоріжжя може вважатися завершеною – назви міста не змінюватимуть.

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