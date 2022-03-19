Запоріжжя працює над інноваціями у виготовленні бронежилетів
Джерело:телеграм-канал Олександра Старуха
У Запоріжжі вирішили вдосконалити бронежилети для українських захисників. Для цього в місті створили спеціальну ініціативну групу, яка складається з 19 осіб – підприємців та іменитих науковців.
Про деталі розробок повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що над покращеними бронежилетами працюють керівники підприємств, військові та науковці, в тому числі 6 відомих професорів.
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Розробку почали ще у 2014 році
Розробку почали ще у 2014 році. Тож протягом тижня група планує опрацювати ті матеріали, які вже є, а далі запропонують свої пропозиції та ідеї.
За словами спеціалістів, у нашому регіоні наявні запаси спецсталей, які можуть бути використані. Їх достатньо для виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу,
– зазначив Старух.
Голова ОВА подякував за ініціативність науковцям та волонтерам. Старух також зауважив, що зараз вирішують питання з випробуванням та сертифікацією.
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