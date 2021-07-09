У Запоріжжі бабуся відгамселила жінку, бо та була без маски в автобусі: відео
9 липня 2021 , 18:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Это Запорожье"
В одному з автобусів Запоріжжя спалахнув скандал. Пенсіонерка накинулася з кулаками на жінку, яка їхала без захисної маски та не реагувала на зауваження.
Конфлікт спалахнув у міському автобусі №72. Словесна перепалка переросла у бійку. Вражає, але жоден з пасажирів не зупинив бабусю та жінку.
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Деталі скандалу
Бабуся зробила зауваження молодій жінці через відсутність у неї маски. Остання відреагувала на зауваження хамством. Пенсіонерка образи не стерпіла. Бабуся перейшла до фізичних аргументів.
Жінка без маски кричала на весь автобус та обізвала пенсіонерку "ідіоткою". Згодом вона вискочила з автобуса.Цікаво! У Рівному дівчина прямо у тролейбусі зняла зі себе верхній одяг та залишилася тільки в купальнику. Водночас кондукторку турбувала лише відсутність маски.
У Запоріжжі спалахнув скандал через відсутність маски: дивіться відео