Через росіян на Запорізькій АЕС стався частковий блекаут

На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі – відтоді існує загроза нуклеарної катастрофи. Власне, через дії загарбників на станції стався тимчасовий блекаут.

У четвер, 16 листопада, українські енергетики повідомили, що за два дні перед тим на Запорізькій АЕС сталося часткове вимкнення світла. Вони наголосили, що до блекауту призвела некомпетентність російських загарбників та працівників "Росатома".

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Частковий блекаут на ЗАЕС

Як пишуть в Енергоатомі, відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, внаслідок чого запустились дизель-генератори та системи безпеки, які працювали близько 90 хвилин.

У цей час окупаційне керівництво станції з'ясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями.

Інформацію про тимчасовий блекаут підтвердили інспектори МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії), які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

В Енергоатомі констатують, що через непрофесійність окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та зростає кількість небезпечних випадків його відмов.

Перебування росіян на найбільшому атомному об'єкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці. Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об'єкта.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни та захоплення загарбниками ЗАЕС на станції ставалося 7 повних блекаутів.

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Згадаємо наостанок, що не так давно журналісти провели розслідування щодо колишнього генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Його призначили на посаду за тиждень до окупації станції.

Як припускають медійники, Мурашов у 2014 році отримав російське громадянство та у цьому році щонайменше тричі їздив до незаконного окупованого Криму.